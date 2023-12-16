وائل الدحدوح يصف أجواء المهمة الأخيرة له مع الشهيد المصور سامر

بعد لحظات من مواراة مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة؛ ظهر مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح على الشاشة ليتحدث عن أجواء وظروف المهمة الأخيرة التي أنجزها رفقة أبو دقة وانتهت باستشهاد الأخير

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