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وائل الدحدوح يصف أجواء المهمة الأخيرة له مع الشهيد المصور سامر
بعد لحظات من مواراة مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة؛ ظهر مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح على الشاشة ليتحدث عن أجواء وظروف المهمة الأخيرة التي أنجزها رفقة أبو دقة وانتهت باستشهاد الأخير
وإصابة الدحدوح بجروح بليغة.
ورغم الإصابة فإن الدحدوح أصر على المشاركة في تشييع ودفن صديقه وزميله بالعمل قرابة 20 عاما، وتحدث عن الطاقة العالية للعمل التي غمرت الزميل أبو دقة قبل توجههم لأداء المهمة التي أنجزوها بعد كل إجراءات التنسيق والحماية التي يتطلبها العمل في ظروف الحرب الصعبة.
16/12/2023