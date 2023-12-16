جرافات إسرائيلية تدهس خيام نازحين في ساحة مستشفى كمال عدوان

أظهرت كاميرا الجزيرة آثار الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين ومرضى وجرحى فلسطينيين، حيث قامت جرافات الاحتلال بدهس خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة..

وأدت عملية الدهس إلى دفن هؤلاء النازحين والمرضى تحت الأنقاض وهم أحياء.

ورصد الصحفي أنس الشريف مشاهد فظيعة منها أشلاء وجثث متحللة، كما نقل شهادات بعض النازحين حول المجزرة الإسرائيلية، ومنهم من قال إن له أبناء تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم ولا كيف يخرجهم من تحت الركام.