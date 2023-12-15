وصول جرحى قصف إسرائيلي إلى المستشفى الكويتي في رفح

بثت الجزيرة لقطات من وصول جرحى ومصابين في الغارات الإسرائيلية إلى مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وكان معظمهم من الأطفال.