مظاهرات بالدنمارك تتضامن مع غزة وتستنكر العدوان

تظاهر المئات في الشوارع بالدنمارك تضامنا مع قطاع غزة وحملوا أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع قطاع غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.