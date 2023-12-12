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في اليوم الـ66 على الحرب.. المقاومة تدمر عددا من الآليات الإسرائيلية المتوغلة بمنطقة خان يونس
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ66 واصلت المقاومة الفلسطينية دك المناطق الإسرائيلية في غلاف غزة، وفقا لما أعلنته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأظهرت خريطة تفاعلية أعدتها الجزيرة توغل آليات عسكرية إسرائيلية بمدنية خان يوس من عدة محاور مدعومة بإسناد جوي لكنها قوبلت بمقاومة شرسة من المقاومة التي أعلنت تمكنها من استهداف العديد منها.
تقرير: صهيب العصا
12/12/2023