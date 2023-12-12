آليات عسكرية إسرائيلية تعتدي على الصحفيين في جنين

رصد الصحفي ليث جعار للجزيرة من مدخل مخيم جنين مشاهد الاعتداء على الطواقم الصحفية، في ظل انتشار مكثف للآليات الإسرائيلية التي فرضت حصارا في المنطقة.