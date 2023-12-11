قوات الاحتلال تقتحم عددا من البيوت بمدينة دورا بالضفة الغربية

اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة سكنية بمدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقامت بتفتيشها واعتقال فلسطيني يدعى إياد.

وقال زوج أخت المعتقل للجزيرة إن هذه القوات اقتحمت البيت وأجبرتهم على الجلوس في زاوية واحدة ولم تسمح لهم حتى بالحديث مع بعضهم بعد أن استولت على هواتفهم.

وأضاف "فتشوا البيت ثم خرجوا وبعدها بنصف ساعة عادت قوة أخرى وسألت عن إياد فأخبرناهم بأنهم داخل غرفته فألقوا القبض عليه واعتدوا عليه بالضرب وحطموا البيت".

وأظهرت الصور عبث قوات الاحتلال بمحتويات المنزل، وقال الشاهد إنهم حطموا أبواب كافة الشقق الموجودة بالعمارة المكونة من 8 طوابق.

تقرير: منتصر نصار