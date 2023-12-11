تصريحات أنس الشريف قبل وبعد استشهاد والده جراء قصف إسرائيلي

كشف أنس الشريف -الذي يعمل لصالح قناة الجزيرة شمالي قطاع غزة- قبل نحو أسبوعين عن تلقيه تهديدات من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد الشريف حينها أنه لن يستجيب لهذه التهديدات وسوف يواصل تغطيته الصحفية كالمعتاد، مشيرا إلى تهديده بضرورة مغادرة المنطقة الشمالية من خلال وصول تسجيلات صوتية إليه عبر تطبيق "واتساب" تحدد مكان وجوده.

وبعد استشهاد والده اليوم الاثنين قال إنه سيستمر في نقل معاناة الفلسطينيين رغم استهداف منزل العائلة بمخيم جباليا، مؤكدا أن الاحتلال لا يريد لصورة جرائمه أن تخرج من غزة.

وبنبرة تحد، شدد على أنه لن يتحرك من مكانه رغم الحصار الإسرائيلي المفروض على مخيم جباليا، كاشفا دفن والده في أماكن الإيواء.