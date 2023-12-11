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الجزيرة ترصد آثار الدمار الذي خلفته قذيفة للمقاومة الفلسطينية جنوب تل أبيب
رصدت كاميرا الجزيرة آثار الدمار الكبير الذي خلفته قذيفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة وسقطت في مدينة حولون جنوب مدينة تل أبيب.
وأظهرت المشاهد حفرة كبيرة خلفتها القذيفة في وسط شارع في المدينة، والتي تسببت أيضا بأضرار كبيرة في السيارات المتوقفة بالشارع وكذلك بالمباني الموجودة فيه.
في حين سارع عمال بلدية حولون لإصلاح الأضرار التي خلفتها القذيفة في الشارع، وأشارت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إلى أن هذه المنطقة تعرضت مرات عدة بالسابق لقذائف المقاومة في غزة.
11/12/2023