احتفالا بذكرى انطلاقة حماس.. القسام يبث مشاهد تدمير آليات إسرائيلية

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد تظهر التحام مقاتليها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف عدد من آلياتها المختلفة، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وأظهرت المقاطع قيام عناصر القسام باستهداف دبابات وآليات إسرائيلية بقذائف صاروخية من مسافات مختلفة، بينما ظهر صوت أحد العناصر وهو يقول خلال استعداده لاستهداف دبابة "في ذكرى انطلاقة حماس بنحكي لليهود احنا بنحتفل بتفجير دبابتكم".

كما تضمنت المشاهد استهداف عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بقنابل يدوية، من مسافات قريبة.