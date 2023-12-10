نازحون بمخيم جباليا في مرمى قنابل الغاز الإسرائيلية

نقلت الجزيرة شهادات نازحين في إحدى مدارس مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، وقالت إحدى النازحات إنهم نزحوا من القصف إلى مكان آمن فاكتشفوا أنه أشد خطرا.

وقالت السيدة إنها تتنفس بصعوبة بسبب قنابل الغاز، في حين قالت سيدة أخرى إن الأطفال والكبار يختنقون جراء القنابل.

وأظهر الفيديو الذي صوره الصحفي أنس الشريف مظاهر الحياة داخل المدرسة والتي بدت بسيطة إلى أقصى درجة حتى إنهم يستخدمون الخشب لإشعال النار بسبب نفاد الوقود.

وقال أحد النازحين إنهم يعانون نقص المياه والدواء والغطاء والغذاء، مؤكدا أن الاحتلال قصف حتى مصادر الطاقة الشمسية.