فيديو غراف.. أميركا أكبر داعم لإسرائيل عسكريا وماديا

تُعد أميركا أكبر داعمي دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامها، إذ تلقت تل أبيب مساعدات مالية وعسكرية أميركية تجاوزت 263 مليار دولار منذ عام 1946.

ويبلغ عدد القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي 169 ألفا و500 جندي يضاف إليهم 465 ألفا من جنود الاحتياط. وتعد الخدمة الإلزامية إجبارية لمن يبلغون 18 عاما حيث يخدم الرجال 36 شهرا والنساء 24 شهرا وفق فيديو غراف بثته قناة الجزيرة.

وتمتلك إسرائيل معدات عسكرية ضخمة وحديثة تتمثل في 2200 دبابة و530 مدفعا من مختلف الأعيرة والأنواع، إضافة إلى 339 طائرة مقاتلة تتوزع بين العديد من النسخ الحديثة من الطائرات الهجومية المقاتلة.

ورغم عدم اعتراف إسرائيل بامتلاك القنبلة النووية فإن الفيديو كشف عن امتلاكها طائرات قادرة على حمل رؤوس نووية. وبلغ إنفاقها العسكري خلال عام 2022 أكثر من 23.4 مليار دولار أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي، وهي عاشر أكبر نسبة إنفاق على الجيش في العالم.