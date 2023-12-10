إسرائيل تعلن مقتل عدد من جنودها جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من عناصره بينهم ضباط في قطاع غزة، وقال في بيان إن 4 منهم قتلوا في معارك مع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جنوبي القطاع.

وأضاف البيان أن من بين القتلى ابن شقيقة رئيس الأركان الأسبق الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوف الذي قتل نجله في المعارك قبل يومين.

وارتفع عدد قتلى الجيش إلى 102 منذ بدء العملية البرية قبل 40 يوما و425 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.