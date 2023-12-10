آثار القصف على منازل المواطنين في خان يونس

رصد الصحفي إسماعيل أبو عمر من خان يونس جنوب قطاع غزة آثار القصف على منازل المواطنين الذين استشهد عدد منهم وبقي عدد آخر تحت الأنقاض.