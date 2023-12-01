مشاهد الدمار الواسع الذي سببه قصف إسرائيلي لمخيم جباليا

بثت كاميرا الجزيرة آثار قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا بمحافظة الشمال في قطاع غزة اليوم وترك دمارا كبيرا.

وكشف الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف للجزيرة- عن حجم الدمار الذي طال كل شيء، والجهود الكبيرة التي يقوم بها المواطنون وهم يحاولون السيطرة على الحريق بأيديهم وما لديهم من وسائل إطفاء بسيطة.

وقال أحد المواطنين "شهداؤنا ارتقوا ومنازلنا وأحلام أعمارنا راحت"، ولكنه أكد على صمود سكان شمال مخيم جباليا في منازلهم ورغبتهم في العيش كشعب حر.