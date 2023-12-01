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استهداف إسرائيلي مكثف لحي الشيخ رضوان

منذ انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة، يتعرض حي الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة لكم هائل من النيران، التي تسببت فيها قذائف المدفعية الإسرائيلية وقصف طائرات الاحتلال..
1/12/2023