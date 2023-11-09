شاهد.. لحظة القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط المستشفى الإندونيسي

قصف جيش الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بشكل عنيف مساء اليوم الخميس، مما تسبب بحالة رعب وهلع دفع بعشرات المواطنين للتدافع باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.

قصف جيش الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بشكل عنيف مساء اليوم الخميس، مما تسبب بحالة رعب وهلع دفع بعشرات المواطنين للفرار باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجزيرة سقوط القذائف بجانب المستشفى بينما الناس يهرعون للاحتماء به، كما ظهر مواطنون مدنيون يفرون هربا من القذائف والنيران التي تسقط على بعد أمتار قليلة جدا منهم.

وتكدس مئات المدنيين في ممرات المستشفى للاحتماء به من القصف الذي أجبرهم على الفرار من الخيام التي يعيشون بها في حرم المستشفى.

وقال الدكتور أشرف القدرة مدير المستشفيات بقطاع غزة للجزيرة إن نحو 20 ألف فلسطيني لجؤوا للمستشفى الإندونيسي بحثا عن الأمان وهربا من القصف الإسرائيلي.