القصف الإسرائيلي يحول عائلة من 50 شخصا في مخيم جباليا إلى أشلاء

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو التقطها الصحفي أنس الشريف لمحاولات البحث عن ناجين تحت ركام منزل عائلة البرعي قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا بقطاع غزة.

لكن الصدمة كانت عندما اكتشف رجال الدفاع المدني أن 40 شخصا كانوا موجودين في المنزل تحوّلوا لمجرد أشلاء بشرية تم جمعها بأغطية وقطع قماش.

وأظهرت المقاطع رجلا مسنا هو الناجي الوحيد من هذه الأسرة، ورغم الفاجعة التي ألمت به، فإنه أكد مواصلة تمسكه بأرضه وبخيار الشعب الفلسطيني في المقاومة.