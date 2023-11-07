مدة الفيديو 02 minutes 51 seconds

قصف إسرائيلي يستهدف منزل عائلة الأسطل في خان يونس

بثت الجزيرة مقاطع فيديو لآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة الأسطل في خان يونس، وأدى لاستشهاد 17 منهم وإصابة أكثر من 30.
7/11/2023