قصف إسرائيلي يستهدف منزل عائلة الأسطل في خان يونس

بثت الجزيرة مقاطع فيديو لآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة الأسطل في خان يونس، وأدى لاستشهاد 17 منهم وإصابة أكثر من 30.