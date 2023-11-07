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قصف إسرائيلي استهدف رفح جنوب قطاع غزة

سقط 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع. التقرير رصد اللحظات التي أعقبت هذا القصف.
7/11/2023