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مدة الفيديو 02 minutes 02 seconds
02:02
قصف إسرائيلي استهدف رفح جنوب قطاع غزة
سقط 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع. التقرير رصد اللحظات التي أعقبت هذا القصف.
7/11/2023