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معاناة إنسانية.. قصف دير البلح

استهدفت غارات إسرائيلية دير البلح مما تسبب في سقوط عشرات من الشهداء والجرحى. تعرف على جانب من معاناة إنسانية تسبب فيها هذا القصف.
6/11/2023