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كاميرا الجزيرة ترصد حجم الدمار في مخيم البريج

رصد مراسل الجزيرة هشام زقوت حجم الدمار الذي خلفه قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منازل عدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
6/11/2023