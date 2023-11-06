قصف إسرائيلي يحول مربعا سكنيا بمخيم المغازي إلى كومة ركام

حوّل قصف إسرائيلي إرهابي مربعا سكنيا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى كومة ركام فضلا عن وجود شهداء، تحت الأنقاض التي تناثرت في كل مكان.

ويظهر بالمقطع حالة فوضى عارمة نتيجة القصف العنيف الذي دمر سلسلة منازل قريبة من بعضها، وسط معاناة النساء وأطفالهن وعدم قدرتهن على الخروج من المكان.

كما يحاول بعض الشباب بإمكانيات يدوية متواضعة -وفق الفيديو- إخراج العالقين داخل المنازل التي تصدعت، أو إزالة بعض الأشجار التي سقطت وشكلت عائقا.