شاهد.. محاولات انتشال الشهداء والجرحى بعد مجزرة للاحتلال في خان يونس

بثت كاميرا الجزيرة مقاطع فيديو لمحاولات انتشال الشهداء والجرحى العالقين بين الركام الذي خلّفته مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال عصر اليوم الاثنين في منطقة خان يونس.

بثت كاميرا الجزيرة مقاطع فيديو لمحاولات انتشال الشهداء والجرحى العالقين بين الركام الذي خلّفته مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال عصر اليوم الاثنين في منطقة خان يونس.

وأظهرت المشاهد التي التقطها الصحفي هاني الشاعر لصالح الجزيرة محاولات المواطنين لانتشال الشهداء والجرحى من بين الركام بأيديهم وأدوات بدائية بسيطة.

ووفقا للصحفي الشاعر فإن المجزرة أسفرت عن تسوية 3 بنايات بالأرض يقطنها عشرات الفلسطينيين بينهم نازحون من أماكن أخرى بالقطاع، مؤكدا أن كل من تم انتشاله هم من الأطفال والنساء.