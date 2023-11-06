شاهد.. إسرائيل تقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي طابقا علويا في أحد المباني التابعة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، في إطار تصاعد استهداف تل أبيب للمؤسسات الصحية في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن "الاحتلال قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بصاروخ الطابق الأخير من المبنى الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قصفت إسرائيل سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينا في غزة، وفق وزارة الصحة.

ومجمع الشفاء يعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، ويضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات القطاع كله.