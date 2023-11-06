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الجزيرة تنقل شهادة ناجين من قصف منزل أبو حصيرة بحي الرمال
نقلت قناة الجزيرة صورا تظهر الدمار الكبير الذي لحق بمنزل عائلة أبو حصيرة في حي الرمال شمالي قطاع غزة بعد استهدافه من جانب مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت شهادات بعض الناجين.
وقال أحد أفراد الدفاع المدني إن القصف أدى لانهيار مجموعة من البيوت المجاورة لمنزل "أبو حصيرة"، والتي كان كل واحد منها يؤوي عائلات كاملة كل منها تضم 5 أو 6 أطفال إلى جانب الأب والأم.
6/11/2023-|آخر تحديث: 6/11/202301:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)