الجزيرة تنقل شهادة ناجين من قصف منزل أبو حصيرة بحي الرمال

نقلت قناة الجزيرة صورا تظهر الدمار الكبير الذي لحق بمنزل عائلة أبو حصيرة في حي الرمال شمالي قطاع غزة بعد استهدافه من جانب مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت شهادات بعض الناجين.

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