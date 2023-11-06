الجزيرة ترصد وضع الجرحى بمستشفى الشفاء بعد القصف الإسرائيلي

تعرض مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة لقصف عنيف خلّف عشرات الشهداء والجرحى. ضحايا القصف ممن نجوا يرقدون في مستشفى الشفاء وسط ظروف صعبة.