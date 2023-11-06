أصوات من غزة.. صحفيون رغم الاستهداف

يواصل نحو ألف صحفي وناشط إعلامي عملهم في نقل فصول الحرب على غزة، في ظل استهدافهم بالقصف من قبل جيش الاحتلال مما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.