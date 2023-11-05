مشاهد لاشتباكات القسام مع قوات وآليات إسرائيلية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات إسرائيلية متوغلة شرق جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وظهر في المقطع -الذي بثه الإعلام العسكري للكتائب- أحد المقاتلين وهو يتسلل بين أشجار الزيتون، ثم يستهدف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع، لم يتم التأكد من نوعها.

وفي لقطة ثانية استهدف أحد عناصر القسام منزلا صغيرا في المنطقة، تتحصن فيه قوة إسرائيلية بحسب المقطع الذي ذكر أن المشاهد تعود ليوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ودأبت كتائب القسام على نشر مقاطع مرئية يوميا لعملياتها العسكرية ضد القوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شمال قطاع غزة، وتوثق إصابتها إصابة مباشرة.