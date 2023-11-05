مجزرة إسرائيلية جديدة في جباليا شمالي قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه في محيط مسجد الخلفاء الراشدين مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وظهر بالمقطع عجوز مقعدة نجت من القصف الإسرائيلي، بينما اشتعلت النيران بالمكان في وقت تحاول طواقم الدفاع المدني الوصول إلى الشهداء والمصابين تحت الأنقاض بإمكانيات متواضعة.

وركزت إسرائيل قصفها الأيام القليلة الماضية على مخيم جباليا الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية بالقطاع، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل ذات الاسم، ويقطنه نحو 114 ألف لاجئ مسجل حسب وكالة أونروا".