"القسام" تبث مشاهد لمفارز الهاون بسلاح المدفعية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لمفارز قذائف الهاون التي تعتمد عليها في قصف القوات والآليات الإسرائيلية.

وبحسب كتائب القسام، فإن مفارز الهاون تتبع سلاح المدفعية، الذي يواصل دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة والمحتشدة بمئات قذائف الهاون.

وبدأ المقطع بإظهار استعداد مقاتلي "القسام" لتجهيز منصات إطلاق قذائف الهاون، وصولا إلى لحظة إطلاق القذائف بصورة متتالية.

ومدافع الهاون هي نوع من الأسلحة النارية وتستخدم لإطلاق قذائف هاون على أهداف معادية ولتدمير آليات ومدرعات وثكنات عسكرية، إلى جانب الدعم الناري وقصف أهداف محددة بدقة، فضلا عن الاستخدام الدفاعي لمنع تقدم القوات البرية المتوغلة.