شاهد.. قصف إسرائيلي لمنزل عائلة النجار يسقط 4 شهداء منهم

أظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة الجزيرة صورة الدمار الكبير الذي لحق بمنزل عائلة النجار في قطاع غزة اليوم، وأسفر عن سقوط 4 شهداء من أفراد العائلة.