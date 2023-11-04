شاهد.. القسام تهاجم قوة إسرائيلية خاصة داخل بناية في بيت حانون

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية خاصة كانت تتحصن داخل بناية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية خاصة كانت تتحصن داخل بناية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وظهر مقاتلو القسام في بداية الفيديو وهم يتحدثون عن قتل جيش الاحتلال للنساء والأطفال في غزة، قبل أن يظهروا وهم يدخلون إلى بناية مهدمة مسلحين بقذائف محمولة على الكتف، من طراز "آر بي جيه" و"تي بي جيه".

وأطلق مقاتلو القسام النار والقذائف من نوافذ البناية المهدمة التي دخلوها على بناية سوداء من مسافة قريبة جدا فأصابوها بشكل مباشر قبل أن يبدأ تبادل لإطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة.