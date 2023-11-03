مشاهد لـ"القسام" لحظة تدمير آليات إسرائيلية في بيت حانون

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- مشاهد من الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في شوارع بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد بسير أحد مقاتلي القسام داخل أحد الأنفاق الهجومية، قبل ضرب دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" الترادفية، وإصابتها إصابة مباشرة.

وركزت المشاهد على إصابة الدبابات وتفجر القذائف لحظة اصطدامها بهيكلها. وقالت الكتائب إنه جرى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية بالمنطقة.

كما تضمنت المشاهد لقطات من الاشتباكات المباشرة بالأسلحة النارية في شوارع البلدة الحدودية شمالي القطاع.