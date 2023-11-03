قصف إسرائيلي يخلف دمارا كبيرا في مخيم المغازي بقطاع غزة

خلّف القصف الإسرائيلي الذي استهدف عائلة البربراوي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة دمارا هائلا في المكان والمنازل المحيطة، وأحدث حفرا عميقة في باطن الأرض.

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