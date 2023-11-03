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قصف إسرائيلي يخلف دمارا كبيرا في مخيم المغازي بقطاع غزة
خلّف القصف الإسرائيلي الذي استهدف عائلة البربراوي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة دمارا هائلا في المكان والمنازل المحيطة، وأحدث حفرا عميقة في باطن الأرض.
ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل ارتجاجية قادرة على اختراق الأرض، مما يؤدي إلى تضرر المربع السكني بشكل بليغ ويزيد من حصيلة الشهداء والجرحى.
وبدا سكان المنطقة التي ضربت في حالة ذهول من حجم القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.
3/11/2023-|آخر تحديث: 3/11/202312:49 ص (بتوقيت مكة المكرمة)