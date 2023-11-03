شاهد.. الوضع بمستشفى الشفاء بغزة بعد قصف الاحتلال بوابته

رصدت كاميرا الجزيرة الوضع داخل مستشفى الشفاء بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخله مساء اليوم الجمعة

وتحدث مدير المستشفى للجزيرة عن نكث قوات الاحتلال اتفاقا مع الصليب الأحمر بنقل بعض الجرحى للعلاج بمصر، حيث استهدفت طائرات الاحتلال سيارات الإسعاف وهي في طريقها لمعبر رفح الحدودي مع مصر.

وأظهرت المشاهد الجرحى والمرضي بممرات المستشفى وعلى أرضيته بعد امتلاء غرف المستشفى بالجرحى والمصابين، كما اكتظت ساحته بآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن من قصف الاحتلال الوحشي.