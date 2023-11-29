نازحون غزيون يبادرون بتنظيف المستشفى الإندونيسي لإعادة تشغيله

أقدمت مجموعة من الشباب النازحين المتطوعين على حملة تنظيف واسعة للمستشفى الإندونيسي (شمالي قطاع غزة)، بعدما دمرت قوات الاحتلال أجزاء كبيرة منه، علاوة على قصف محيطه عشرات المرات.

وكان المستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود وتوقف المولدات الكهربائية والمستلزمات الطبية، قبل أن تحاصره قوات الاحتلال وتقتحمه قبل سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة، حيث عاثت فيه فسادا.

ويُمني هؤلاء الشباب المتطوعون من بلدة بيت حانون أنفسهم بإعادة تشغيل المستشفى الحكومي مجددا بعد تنظيفه وتأهيله، خاصة أن دمارا كبيرا لحق بأقسامه، والدماء متناثرة في كل مكان، وما زالت جثامين شهداء بداخله.