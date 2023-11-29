لأول مرة.. القسام والسرايا تسلمان معا محتجزين إسرائيليين في غزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية لتسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي تطبيقا لبنود الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأظهرت المشاهد لأول مرة تسليم عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، نساء محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر.

وهذا اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية المؤقتة التي جرى التوصل إليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة بوساطة قطرية مصرية أميركية، وسط حديث متصاعد حول تمديدها مجددا لأيام إضافية.