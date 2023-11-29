أصوات من غزة.. أمنيات النازحين لتفقد منازلهم في شمال القطاع

لم تتح لكثير من النازحين من شمال غزة حتى الآن فرصة للعودة وتفقد منازلهم بعد إعلان الهدنة، تعرف على قصص الغزيين النازحين إلى جنوب القطاع.