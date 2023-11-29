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أصغر أسير فلسطيني يحكي عن معاناته بسجون الاحتلال
قال والد الطفل أحمد سلايمة (14 عاما) وهو أصغر أسير فلسطيني من القدس المحتلة، إن ابنه تعرض للاعتقال المنزلي شهرين، قبل تسليم نفسه للاعتقال بالسجن بعد بلوغه 14 عاما، مؤكدا فقده نحو 10 كيلوغرامات من وزنه
وتحدث الطفل أحمد -وهو في حالة توتر لصغر سنه- عقب الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى، عن أشكال الانتهاكات المختلفة التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، مشيرا إلى أنه كان يسمع أصوات أسيرات وهن يضربن في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد هجوم "طوفان الأقصى".
29/11/2023