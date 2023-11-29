أصغر أسير فلسطيني يحكي عن معاناته بسجون الاحتلال

قال والد الطفل أحمد سلايمة (14 عاما) وهو أصغر أسير فلسطيني من القدس المحتلة، إن ابنه تعرض للاعتقال المنزلي شهرين، قبل تسليم نفسه للاعتقال بالسجن بعد بلوغه 14 عاما، مؤكدا فقده نحو 10 كيلوغرامات من وزنه

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