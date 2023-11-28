قلة المساعدات تضاعف معاناة أهل غزة

يشتكي الفلسطينيون في قطاع غزة من قلة المساعدات المقدمة، وتحدثوا في شهادات لهم عن الصعوبات التي يواجهونها في تأمين احتياجاتهم اليومية.