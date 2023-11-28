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قلة المساعدات تضاعف معاناة أهل غزة

يشتكي الفلسطينيون في قطاع غزة من قلة المساعدات المقدمة، وتحدثوا في شهادات لهم عن الصعوبات التي يواجهونها في تأمين احتياجاتهم اليومية.
28/11/2023