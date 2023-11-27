تدمير إسرائيلي ممنهج في غزة يقابله صمود فلسطيني فوق الركام

انتهج جيش الاحتلال سياسة واضحة خلال حربه على قطاع غزة باستهداف ممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية، ورغم ذلك أصرت الطواقم الطبية البقاء مع المرضى والنازحين دعما لصمود الناس.

وألقى جيش الاحتلال 40 ألف طن من المتفجرات على غزة، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بينما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أميركي أن 90% من الذخائر التي ألقتها إسرائيل في الأسبوعين الأولين كانت موجهة بالأقمار الصناعية.

تقرير: عبد القادر عراضة