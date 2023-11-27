تحذير من فقدان أطفال إذا لم يتم إمداد مشفى كمال عدوان بالوقود

قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم العناية المكثفة الخاصة بالأطفال في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، إنه في حال لم يتم إمداد المستشفى بالوقود خلال ساعات، فإن القسم مهدد بفقد من فيه من الأطفال.

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