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تحذير من فقدان أطفال إذا لم يتم إمداد مشفى كمال عدوان بالوقود
قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم العناية المكثفة الخاصة بالأطفال في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، إنه في حال لم يتم إمداد المستشفى بالوقود خلال ساعات، فإن القسم مهدد بفقد من فيه من الأطفال.
وأوضح أن المستشفى الذي بات الوحيد بشمال القطاع ومدينة غزة، الذي يستقبل المرضى بعد خروج باقي المستشفيات عن الخدمة، فقد 4 من الأطفال ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي قبل 3 أيام بسبب توقف محطة الأكسجين الذي يغذيها الوقود، محذرا من وضع أكثر مأساوية في حال لم يتم إمداد المستشفى بالوقود والمستهلكات الطبية.
27/11/2023