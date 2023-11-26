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شاهد.. كواليس إفراج القسام عن محتجزين إسرائيليين وسط غزة
بثت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- مشاهد جديدة لمراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين في ساحة فلسطين وسط مدينة غزة في ثالث عملية تبادل مع جيش الاحتلال خلال الهدنة المؤقتة.
وكالعادة بدا المحتجزون الإسرائيليون مرتاحون لحظة تسليمهم إلى الصليب الأحمر، ولوحوا بأيديهم بينما بدا شكرا لعناصر كتائب القسام على طريقة التعامل معهم طيلة فترة الاحتجاز التي ناهزت 50 يوما.
26/11/2023-|آخر تحديث: 27/11/202312:39 ص (بتوقيت مكة المكرمة)