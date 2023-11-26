شاهد.. كواليس إفراج القسام عن محتجزين إسرائيليين وسط غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- مشاهد جديدة لمراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين في ساحة فلسطين وسط مدينة غزة في ثالث عملية تبادل مع جيش الاحتلال خلال الهدنة المؤقتة.

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