شاهد.. أطفال من غزة يبحثون عن ملابسهم وألعابهم تحت ركام منزلهم

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية لطفلين من سكان مدينة الزهراء في قطاع غزة وهم يبحثون من تحت الركام عن كتبهم وملابسهم وأغطيتهم وألعابهم.

وتحدثت الطفلة شام ذات السبعة أعوام أنها جاءت برفقة والدها وشقيقها على أمل أن تجد بعض "أغراضها"؛ حيث عثرت على معطف وبعض الأشياء، أما طاولة الدراسة الخاصة بها فقد وجدتها تكسرت ولم تعد تصلح للاستخدام.

أما شقيقها الذي يكبرها بعام أو عامين فتحدث عن لحظة هروبهم من البرج السكني بعد تعرضه للقصف، حيث اضطروا لمغادرته ولم يأخذوا معهم أي شيء.